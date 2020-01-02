2 Ocak Perşembe son dakika Fenerbahçe transfer haberlerinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. İlk yarıda özellikle deplasmanda istikrarsız bir görüntü çizen Fenerbahçe'de devre arası transfer döneminde bazı oyuncularla yolların ayrılması bekleniyor. Gidecek oyuncuların yerlerine ise önemli isimlerin katılması gündemde! Peki, Fenerbahçe kimi transfer edecek? Hangi oyuncularla yollar ayrılacak. Bugün gazetelerde yer alan Fenerbahçe transfer haberleri ve tüm detaylar burada...

FENERBAHÇE'NİN İLK BOMBASI! KJAER

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe’nin ara transferdeki ilk bombası Simon Kjaer olacak gibi görünüyor. Atalanta, Danimarkalı yıldızın yerini dolduracak ismi bile belirledi: Marcelo Guedes. Beşiktaş’tan Lyon’a transfer olan ve burada taraftarlarla yaşadığı sorunlar nedeniyle ayrılık kararı alan Sambacı için girişimler başladı.

İtalyan ekibinin Kjaer’in sözleşmesini kısa süre içinde fesh edip, Marcelo’ya imza attıracağı kaydedildi. Eski oyuncusuyla yaptığı görüşmede her konuda anlaşma sağlayan Fenerbahçe, bu gelişmenin ardından Sevilla ile masaya oturup Kjaer’i satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralayacak.

SON DAKİKA! HATEM BEN ARFA GELİŞMESİ

Son dakika transfer haberi... Sportif direktör Damien Comolli’nin çocukluğundan beri tanıdığı ve çok beğendiği Hatem Ben Arfa’nın adı yeniden Sarı-Lacivertliler ile anılmaya başladı. Fenerbahçe’nin bu transfer dönemindeki hedeflerinden biri, hücumun birçok bölgesinde oynayabilen, skorer yönü güçlü bir oyuncuyu kadroya katmak. Bir başka Fransız yıldız Dimitri Payet ile ilgilenen Kanarya’nın Ben Arfa için de harekete geçtiği kaydedildi. Foot Mercato internet sitesi, Sarı-Lacivertliler’in ilk teması kurduğunu yazdı. Haberde, bonservisi elinde olan 32 yaşındaki oyuncunun menaceriyle görüşme yapılıp şartlarının sorulduğu belirtildi. Ben Arfa’nın önceliğinin daha önce hiç oynamadığı İspanya’da kariyerini sürdürmek olduğu ancak bu ülkeden teklif almadığı kaydedildi.

Fransa Kupası’nı kazandı

Ben Arfa, geçtiğimiz sezonu Rennes’de geçirdi. Başarılı bir performans sergileyen tecrübeli futbolcu, 41 maçta 9 gol kaydedip 6 asist yaptı. Takımının Fransa Kupası’nı kazanmasında büyük pay sahibi oldu. Bu sezonun ilk yarısında ise boşta kaldığı için oynamadı. Comolli, yakından tanıdığı 32 yaşındaki oyuncuyu Fenerbahçe’ye kazandırmayı çok istiyor.

Comolli sezon başında Ben Arfa için ne demişti?

“Hatem Ben Arfa’yı 14 yaşından beri tanıyorum. Onunla aramızda çok uzun bir hikaye var. Şu anda bir 10 numaraya sahibiz, Miha Zajc. Empoli’den aldık ve çok iyi. Bilemiyorum... Hatem Ben Arfa çok beğendiğim ve yeteneklerine inandığım, güvendiğim bir futbolcu. Ben Arfa’yı Fenerbahçe’ye yakıştırıyorum.”

YUSUF MERT TUNÇ'UN TALİBİ ÇOK

Yusuf Mert Tunç, geçtiğimiz sezon U21 Ligi’ndeki performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Genç forvet, 22 golle ligi kral olarak bitirdi. Yusuf, sezon başında 1. Lig ekiplerinden Boluspor’a kiralansa da istediği kadar forma şansı bulamadığı için sözleşmesini fesh edip Fenerbahçe’ye geri döndü.

Sarı- Lacivertliler’in yeniden kiralamayı planladığı 19 yaşındaki futbolcuya iki talip çıktı. Allahyar’ı kiralayan İstanbulspor’un yanı sıra Fatih Karagümrük de Yusuf’un peşinde.

FENERBAHÇE'YE SÜRPİZ GOLCÜ! AMPOMAH!

Süper Lig'in ilk yarısını 31 puanla 4. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de gözler devre arasında yapılacak transferlere çevrildi.

Moses'ın performansından memnun kalmayan sarı-lacivertliler, Fortuna Düsseldorf'un Ganalı futbolcusu Nana Ampomah'ı gündemine aldı.

Uzun süredir oyuncuyu takip eden Kanarya'nın kısa sürede Alman ekibiyle masaya oturacağı öğrenildi.

23 yaşındaki kanat oyuncusu geçtiğimiz yaz 4 milyon euro bonservis karşılığından Belçika'nın Beveren takımından Düsseldorf'a transfer olmuştu.

Profesyonel kariyerinde iki takımda oynayan Ampomah, 96 resmi maça çıktı. Ganalı futbolcu, bu karşılaşmalarda 20 kez rakip fileleri havalandırdı, 11 asist yaptı. Kariyerinde 1 kırmızı gören 23 yaşındaki oyuncu, 18 kez sarardı. (Sabah)

FENERBAHÇE İKİ YILDIZIYLA MASAYA OTURUYOR

Sarı-Lacivertliler iç transfer çalışmalarına da ara vermeden devam ediyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek isimlerden ilk olarak Nabil Dirar ile anlaşma sağlanmış, kontratı 2022’ye kadar uzatılmıştı. Ardından sezonun flaş ismi olan, Leicester ve Crystal Palace’ın takibindeki Ozan Tufan 3+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Gözler, mukavelesi sona erecek diğer isimlere çevrildi. Yönetimin sıradaki hedefi, 2012’den beri Sarı-Lacivertli formayı giyen ve kaptanlığa kadar yükselen Hasan Ali Kaldırım ile geçen sezon Galatasaray’dan transfer edilen Tolga Ciğerci. Bu isimlerle de kısa sürede anlaşma sağlanması muhtemel.

Fenerbahçe’nin Hasan Ali ile 3, Tolga ile 1+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Kontratı sona erecek bir diğer önemli isim Emre Belözoğlu’nun durumu ise kariyeriyle ilgili vereceği karara bağlı. Emre jübile yapmak isterse, teknik ya da idari kadroda yer alacak. Kaptan, futbol hayatına devam etmeyi tercih ederse, 1 yıllık yeni sözleşme imzalanması bekleniyor.

ERSUN YANAL 6 OCAK'I BEKLİYOR

Fenerbahçe, Süper Lig’in 16. haftasında konuk ettiği Beşiktaş’ı 3-1 yenerken, Teknik Direktör Ersun Yanal derbinin ardından yaptığı açıklama ile gündemi değiştirmişti. Sarı-lacivertli çalıştırıcı, “Fenerbahçe bugün teknik direktörsüz de kazandı. Gerekli açıklamayı hafta içi yapacağım” ifadelerini kullanmıştı.

Ancak Yanal devamında Çaykur Rizespor maçını düşünerek takımın etkilenmemesi için bu toplantıyı Antalya kampında yapma kararı aldı. Deneyimli teknik adamın kendisine hakarete varan eleştirilerde bulunanları da bu basın toplantısına beklediği ifade edildi. Ersun Yanal’ın sosyal medya, gazete ya da ekranlardan bu ifadeleri kullanan yorumcu ve gazeteciler ile yüz yüze gelmeyi plandığı öğrenildi.

Sarı-lacivertli hocanın kampta düzenleyeceği basın toplantısında yapacağı açıklamanın hedefinde ise yönetimin olmayacağı öğrenildi. Ersun Yanal’ın sezon boyunca kendisine yöneltilen ve hakarete varan eleştirileri gündeme getireceği kaydedildi.

Tahammülü yok

Tecrübeli teknik adamın ayrıca bu eleştirileri yapanlar için kariyer vurgusunda bulunacağı öğrenildi. Yanal; altyapıdan, alt liglere, milli takımdan, Fenerbahçe’ye kadar kariyeri boyunca yüzlerce, binlerce kez saha içi ve dışı ilgili karar aldığını vurgulayacak. Fenerbahçe’nin teknik patronu, mantıklı ve iyi niyetli her eleştiriye açık olduğunu belirtip, bunun tam tersini yapanlara da tahammülü olmadığını dile getirecek.

FENERBAHÇE'DEN SEKIDIKA HAMLESİ!

Fenerbahçe'den sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Eskişehirspor'un gözde oyuncularından Sekidika için Fenerbahçe devreye girdi. Alacakları olduğu halde sözleşmesini feshetmeyen oyuncu için Sarı-Lacivertliler'in Eskişehir'e cüzzi bir miktar teklif ettiği ifade edildi.

Fenerbahçe yönetiminin oyuncunun kararını beklediği belirtilirken, Eskişehirspor kulübü ile de görüşülüyor. Transfer kulislerinde oyuncunun Fenerbahçe'ye daha yakın olduğu konuşuluyor.

23 yaşındaki Nijeryalı sağ kanat oyuncusuna 3+1 yıllık sözleşme teklif teklif edildiği, az bir miktar olsa da imza parasının da Sekidika'ya yapılan teklifin içinde yer aldığı iddia edildi.

Moses ile kiralık sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması nedeniyle Sarı-Lacivertliler bu bölgeye transfer planlıyordu. Sekidika sürati ve adam geçme yeteniğiyle ön palana çıkmıştı.

Kaynak: Takvim

MEHMET EKİCİ'YE 3 TALİP!

Fenerbahçe'de kadro dışı olan Mehmet Ekici'ye Yeni Malatyaspor ile birlikte Kasımpaşa ve Çaykur Rizespor'un da talip olduğu bildirildi. En ısrarcı kulübün ise Malatya olduğu ifade edildi.

Miha Zajc ile ilgilenen Rus kulübü Zenit'in Sloven oyuncunun sakatlık durumu ile ilgili Fenerbahçe'den rapor istediği bildirildi. (Takvim)