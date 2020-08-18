Sarı- Lacivertliler’e en ciddi teklifin Lazio’dan geldiği ama konuşulduğu gibi 18 milyon Euro gibi rakamlara İtalyan ekibinin çıkmadığı bilgisine ulaşıldı. Başkan Ali Koç ve kurmaylarının, 15 milyon Euro’nun üzerinde bir fiyatın kendilerine gelmesi durumunda Kosovalı golcüyü satmayı planladıkları ifade edildi. Vedat’ın da İtalya’da futbol oynamaya sıcak baktığı gelen haberler arasında yer alıyor.