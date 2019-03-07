Slimani, Frey ve Soldado’nun yeni sezon kadrosunda yer almama ihtimalleri çok yüksek. Sarı-lacivertliler bu nedenle yeni sezon için kadroya iki golcü takviyesi yapacak.

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefi ile yola çıkacak olan Fenerbahçe’de genç oyuncuların mevcut kadroda forma ihtimali az görünüyor. Ersun Yanal, hazır ve tecrübeli isimlerle doğrudan hedefe gidecek bir takım oluşturmayı planlıyor. Bu kadro içine girebilecek genç oyuncu sayısı yeterli değil.

Benzer durum Ersun Yanal’ın ilk sezonunda da yaşanmıştı. Şampiyonluk hedefi doğrultusunda hazır isimlerle yola devam eden Yanal, Salih Uçan’a şans verememiş daha tecrübeli futbolcuları sahaya sürmüştü.

(Milliyet)