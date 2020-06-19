Fenerbahçe’nin kupa kazanma hasreti 6 seneye çıktı. Ali Koç başkanlığında son iki sezonda büyük hayal kırıklıkları yaşayan Sarı-Lacivertliler’in artık başarısızlığa tahammülü kalmadı. Önümüzdeki sezon, Koç’un başkanlığındaki son senesi olacak. Lig bitiminde seçimli genel kurul düzenlenecek. Bu nedenle Ali Koç için önümüzdeki sezon şampiyonluk çok kritik bir önem taşıyor. Tam da bu dönemde UEFA’nın Finansal Fair-Play kriterlerini esnetmesi, transferde yönetimin elini rahatlattı. Rota hemen İrfan Can Kahveci’ye çevrildi. Sarı-Lacivertliler zaten uzun süredir Milli yıldızın peşinde.

Emre çok istiyor

Futbolu bırakıp sportif direktör olmaya hazırlanan Emre Belözoğlu, Başakşehir’den takım arkadaşı olan 24 yaşındaki oyuncuyu mutlaka kadroda görmek istiyor. Yönetimin bu transfer için iyi bir bütçe ayıracak olması, Emre’nin işi bitirme ihtimalini artıracak. Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci transferine ‘olmazsa olmaz’ gözüyle bakılıyor. Başarılı oyuncu imza atması halinde uzun yıllar Sarı-Lacivertliler’in orta sahasının patronu olacak.

Instagram paylaşımı heyecan yarattı

İfran Can Kahveci, geçtiğimiz günlerde Instagram’dan yaptığı paylaşımla Sarı-Lacivertli taraftarları heyecanlandırdı. İrfan, Gençlerbirliği’nde oynadığı dönemde arkadaşı Hakan Aslantaş ile Kadıköy Ülker Stadı’nda çekilen bir fotoğrafını hikayesine ekledi.