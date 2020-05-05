Yeni sezon öncesi transferde erken adımlar atmak isteyen Fenerbahçe, 2020 yılının ilk bombasını sürpriz bir transferle patlatıyor. Takvim'de yer alan habere göre sarı-lacivertliler bu sezon da sıkça gündemine gelen Eric Maxime Choupo Moting'i kadrosuna katıyor. Gelen bilgilere göre Kamerunlu yıldızla büyük oranda anlaşıldı.

PSG ile sözleşmesinde 1 yıllık opsiyon maddesi olmasına rağmen fazla forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılan 31 yaşındaki Kamerunlu forvetin menajerliğini tanıdık bir isim yapıyor. Başkan Ali Koç ile yakın ilişkileri olan Rogon şirketinden Roger Witmann'la görüşüldüğü ve prensipte anlaşıldığı öğrenildi. Moting'e Almanya ve Fransa'dan da teklifler geldiği belirlendi.

Ancak yıldız futbolcunun tercihinin Fenerbahçe olacağı ifade ediliyor. Sol kanatta da görev yapabilen tecrübeli futbolcu Schalke 04, Stoke City, Mainz ve Nürnberg formalarını da giydi.

Icardi, Mbappe ve Cavani gibi süper starların arkasında yedek beklemek zorunda kalan Eric Maxim Choupo Moting bu sezon 17 resmi maçta forma giydi.







