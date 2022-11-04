Fenerbahçe ’de stoperlerin yaşadığı sakatlıklar, Jorge Jesus’un oyun planını değiştirmesine neden oldu. Luan Peres ve Gustavo Henrique’nin takımdan ayrı kalması, Attila Szalai’nin sürekli oynamak zorunda kalması, bu bölgeye takviye yapılmasını gündeme getirdi. Sarı-Lacivertliler, Kaan Ayhan’ı gözüne kestirdi. Milli oyuncu yıllardır Türk takımlarının radarına giriyor. Son olarak bu transfer döneminde Galatasaray , 27 yaşındaki savunmacıyla anlaşma sağlasa da Sassuolo ile orta yolu bulamamıştı. İtalyan ve İspanyol basınında çıkan haberlere göre Fenerbahçe, Yeşil-Siyahlılar ile el sıkışmaya çok yakın.

Çok yönlü oyuncu

Sarı-Lacivertliler, ara transfer döneminde Kaan’ı satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor. Sassuolo’nun ise 6 milyon Euro’luk zorunlu satın alma opsiyonu talep ettiği kaydedildi. Yönetim, pazarlıklara devam ediyor. Fenerbahçe, ara transfer döneminde oyuncu satışı gerçekleştirirse, Sassuolo’nun talebini yerine getirip Kaan Ayhan’a imza attıracak. Başarılı oyuncunun stoperin yanı sıra sağ bek ve orta sahada da oynayabilmesi, kendisinin ilk tercih olmasının nedeniyle arasında.





B planı Emir Ortakaya

Sarı-Lacivertliler’in savunma takviyesindeki B planı tanıdık bir isim... Arda Güler gibi genç yaşında altyapıya katılan ve buradaki performansıyla büyük beğeni toplayan Emir Ortakaya, sezon başında Göztepe’ye kiralanmıştı. 18 yaşındaki stoper, İzmir ekibiyle birlikte 1. Lig’de müthiş bir form yakaladı. Emir, Sarı-Kırmızılılar’ın ligde oynadığı 10 maçta da 90 dakika görev yaparak en istikrarlı isimlerden biri oldu. Genç savunmacının Göztepe’deki performansı, Fenerbahçe’nin teknik heyeti tarafından da yakından takip ediliyor.

Jesus çok memnun

Jorge Jesus’un, Emir’in gelişiminden son derece memnun olduğu belirtildi. Sarı-Lacivertliler eğer Kaan Ayhan transferinde ilerleme sağlayamaz ve listedeki diğer oyuncuları da kadrosuna katamazsa Göztepe ile temasa geçecek. Emir Ortakaya’nın sezon sonuna kadar olan kiralık sözleşmesini ara transfer döneminde fesh edilmesi görüşülecek. Fenerbahçe, İzmir ekibine altyapıdan başka bir futbolcuyu kiralık olarak önerebilir.