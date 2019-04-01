Fenerbahçe’de Ali Koç’un başkanlığıyla başlayan değişimden futbol takımı da nasibini alıyor. En büyük hedeflerinden birisini “Futbol kültürü oluşturmak” şeklinde tanımlayan Koç, döneminde takıma 16 yeni transfer yapıldı.

Yaz döneminde 11, arada ise 5 takviye yapan sarı-lacivertliler, yeni sezonda da rotasyona devam edecek. Sezon başında kiralıklar dâhil 8 oyuncuyla yolunu ayıran, ocak ayında Aatıf, Yiğit ve Uygar’ı elden çıkarıp, Ozan, Barış ve Reyes’i kiralık gönderen Fenerbahçe’de, 12 ismin de sözleşmesi bitiyor. Kiralık olarak kadroda bulunan Slimani, Benzia ve Ayew’le yollar ayrılacak.

Tolga, Yanal’a bağlı

İmzalarının süresi dolacak, Volkan Demirel, Erten, Şener, Skrtel, Neustadter, Şener, Tolga, Valbuena ve Soldado’yla ilgili kararlar da büyük ölçüde netleşmiş durumda. Yönetim ve teknik heyetin ısrarlarına rağmen tercihini Parma’dan yana kullanan Martin Skrtel ayrılacakların başında geliyor. Galatasaray’la anlaşan Şener’in yanı sıra, Volkan, İsmail, Neustadter de kadroda düşünülmüyor. İdmanda sakatlanan Erten’in sözleşmesini uzatma kararı alan yönetim, Tolga konusundaki kararı teknik heyete bırakmış durumda. Ersun Yanal’ın onaylaması hâlinde tecrübeli oyuncuyla yeni sözleşme imzalanacak.

Ücret indirimi

Soldado’yla ücretinde indirimi kabul etmesi hâlinde devam etmeyi düşünen sarı-lacivertliler, oynadığı maç sayısı sebebiyle sözleşmesinin otomatik olarak uzamasına kesin gözüyle bakılan Valbuena’yla da indirimli ücret üzerinden yeni bir pazarlık planlıyor. Kameni, Frey ve Alper ise sözleşmesi devam etmesine rağmen satış listesine konacak isimler. Mevzubahis bütün isimlerin ayrılması hâlinde ise Aziz Yıldırım döneminden sadece Hasan Ali, Isla, Mehmet Topal, Oğuz Kağan, Elif, Dirar ve Mehmet Ekici kalacak. Başkan Ali Koç, Comolli ve Ersun Yanal zirvesinden çıkan karar ise kadronun 23-26 yaş aralığında maliyeti düşük, yıllık ücreti iki milyon avroyu aşmayan isimlerle takviye edilmesi. (Türkiye Gazetesi)