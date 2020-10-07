Transfer döneminin en çok konuşulan takımı Fenerbahçe, oldu. 18 imzalık müthiş operasyonun arkasındaki isim ise Emre Belözoğlu’ydu. Kimilerine göre Türk futbolunun gelmiş geçmiş en iyi orta saha oyuncusu olan Emre, futbol hayatını noktaladı. Hemen ardından görevi resmen açılanmasa da sportif direktör olarak kolları sıvadı. Genç futbol adamı ilk olarak Galatasaray ile her konuda anlaşan Mert Hakan Yandaş’a Çubuklu’yu giydirerek gündeme damga vurdu. Ardından Trabzonspor’un yıldızları Novak ve Sosa ile Beşiktaş’tan Caner ve Gökhan’ı bedavaya kadroya kattı.

‘Alo, ben Emre abin’

Bombaları bir bir patlatsa da Emre Belözoğlu için, “Sadece yurt içinden transfer yapabiliyor” eleştirileri ortaya atıldı. Çiçeği burnunda sportif direktör; Samatta, Tisserand, Perotti, Lemos, Valencia gibi yıldızlara bir bir imza attırarak bu transfer şovuna yurt dışında da devam etti. Sosyal medyada, “Alo, ben Emre abin” cümlesi fenomen haline geldi, Emre Belözoğlu ilk transfer döneminde taraftarı fazlasıyla mutlu etti.



