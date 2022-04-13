Süper Lig 'de 2. sırada bulunan Fenerbahçe 'de gelecek sezonun planlaması başladı. Sarı-lacivertliler, İsmail Kartal yönetiminde bu sezonu ikinci olarak tamamlayarak Şampiyonlar Ligi ön elemesi bileti almak istiyor.

Gelecek sezon için yabancı teknik direktörlerle görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe yönetimi, henüz bir karara varmış değil. Sarı-lacivertli ekipte gösterdiği performansla İsmail Kartal'ın yola devam etme ihtimali de ortaya çıktı. Gelecek sezon mutlak şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe, bu sefer transferde hata yapmak istemiyor.

Sarı-lacivertlilerin, Real Madrid'den 2 yıldız oyuncuyu gündemine aldığı ifade edildi. Fenerbahçe, İspanyol ekibiyle sözleşmesi bitecek olan Marcelo ve Isco'yu kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe'nin Roberto Carlos'ta olduğu gibi bonservis bedeli ödemeyeceği Marcelo ve Isco'ya yüksek rakamlı sözleşme teklif ederek renklerine katmaya çalıştığı ifade edildi. Bu sezon Marcelo ve Isco Real Madrid'de fazla forma şansı bulamadı. Marcelo 16 maçta 701 dakika sahada kalırken 1 asist katkısında bulundu. Isco ise 14 maçta 342 dakika sahada kaldı ve 2 gollük performans gösterdi.

İki yıldızın da Real Madrid'le sözleşmesinin bitiyor olması Fenerbahçe'nin bu transferlerde iştihanı kabartıyor. Sarı-lacivertliler, Isco ve Marcelo'yu kadrosuna katarak Şampiyonlar Ligi'nde ve Süper Lig'de iddialı bir kadro oluşturmak istiyor.

A Spor







