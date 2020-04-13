Fenerbahçe'de yeni sezon transfer çalışmaları sürerken, İngiltere'den müjdeli bir haber geldi. Sarı Lacivertli ekibin transfer listesinde en üst sıralarda yer aldığı iddia edilen Brezilya'lı yıldız Willian, 7 yıllık Chelsea kariyerinin sezon sonunda biteceğinin sinyalini verdi.

FOX Sport'a konuşan ve Chelsea'da harika işler yaptığının altını çizen Willian, Maviler'de kendisini destekleyen taraftarlara teşekkür etti ve özel hissettiğini belirtti.

Chelsea'den 3 yıllık kontrat istediğini fakat kendisine 2 yıllık sözleşme önerildiğini açıklayan Willian, "Neler olabileceğini bilmiyoruz, aniden bir anlaşma olabilir ama ben de sözleşmem bittiği için herhangi bir kulüple görüşmeler yapacağım" dedi.

Henüz ülkesine dönmeyi düşünmediğinin altını çizen 32 yaşındaki futbolcu, 2018 Dünya Kupası'nın ardından Barcelona'dan teklif aldığını fakat kulübünün izin vermediğini de sözlerine ekledi.

Fenerbahçe, Willian'ı ciddi bir şekilde transfer etmek isterken, Brezilyalı yıldızla Arsenal ve Tottenham'ın da ilgilendiği ortaya çıktı. Bu sezon ingiliz ekibi ile 37 maçta sahaya çıkan sağ kanat oyuncusu 7 gol ve 6 asist ile oynadı.



