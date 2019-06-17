Werder Bremen ile sözleşmesi biten, Fenerbahçe'nin teklif yaptığı, Galatasaray'ın da ilgilendiği Max Kruse kararını tatil sonrasına bıraktı.

Alman butenunbinnen.de internet sitesinin "Kruse'nin son çıkışı, Fenerbahçe yanıt bekliyor" başlığı ile verdiği haberde, "Şu an için isteyen tek kulüp Fenerbahçe. Onlar tekliflerini yaptılar ancak Kruse şu günlerde Las Vegas'ta poker oynuyor. Amerika'da ne kadar kalacağı belli değil" ifadelerine yer verildi.

31 yaşındaki forvetin profesyonel poker oyuncusu olduğu biliniyor. Çeşitli turnuvalara katılan oyuncu son olarak Berlin'de bir turnuvada kazandığı 75 bin Euro'yu takside unuttuğu için gündem olmuştu.

(Sabah)