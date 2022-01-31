Fenerbahçe , sol bek sorununu Ghislain Konan, forveti ise Haris Seferoviç ile çözmeye hazırlanıyor. İsmail Kartal’ın önceliği olan bu takviyelerin ardından Sarı-Lacivertliler’in durmaya niyeti yok. Başarılıteknik adam, dün gazetecilerle sohbetinde transferde yeni hedefi açıkladı: İki yönlü, 6-8 numara oynayabilen bir oyuncu olabilir! Yönetimin bir süredir bu tanıma uyan bir oyuncuya imza attırmak için çalışmaları sürdürdüğü kaydedildi. Listede önemli isimler var. Adı Galatasaray ile de anılan Arsenal’ın yıldızı Mohamed Elneny ilk adaylardan biri. Mısırlı oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Fenerbahçe, aynı Konan’da olduğu gibi bu sayede İngiliz ekibini maku bir ücrete ikna etmenin peşinde. Ön plana çıkan diğer orta saha oyuncusu ise İnter’de oynayan Roberto Gagliardini. İtalyan ekibinde bu sezon 14 resmi maçta görev yapan 27 yaşındaki İtalyan yıldız için sezon sonuna kadar kiralama seçeneği masada.

Alternatif Nampalys Mendy ve Jean-Phlippe Gbamin

Sarı-Lacivertliler, iki yıldızdan birine imza attıramaması halinde başka adaylara yönelmeyi planlıyor. Listede birçok isim var. Bunlar arasında menajerlerin önerdiği Everton’lı Jean-Phlippe Gbamin ve Leicester’da oynayan Nampalys Mendy’nin olduğu kaydedildi. Yönetimin, bu iki oyuncunun şartlarını da araştırdığı kaydedildi.