Fenerbahçe , kanat transferi için çalışmalarını hızlandırdı. A Spor'un haberine göre; Fenerbahçe MLS ekiplerinden Los Angeles FC forması giyen 23 yaşındaki Uruguaylı sol kanat oyuncusu Diego Rossi'yi kiralamak istiyor. Öte yandan Fenerbahçe yönetiminin, yıldız ismi bugün İstanbul'a getirmek istediği kaydedildi.





43 gol - 17 asist

Diego Rossi, Los Angeles FC formasıyla MLS'te 101 maçta 43 gol atarken 17 asist yapmayı başardı. Transfermarkt verilerine göre Diego Rossi'nin market değeri 18 milyon Euro olarak geçiyor. Rossi'nin transfer gündemine girmesinin ardından Fenerbahçe tarafından özellikle sosyal medyada ciddi bir heyecan yaşandı.











