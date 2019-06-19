Sözleşmesinin sona ermesinin ardından Bundesliga kulübü Werder Bremen'le yollarını ayıran golcü futbolcu Max Kruse, uzun bir süredir Fenerbahçe'nin transfer gündemini meşgul ediyordu. 31 yaşındaki santrforla ilgili Alman basınından gelen son haberler ise Sarı Lacivertli taraftarları üzecek cinsten.

Ülkenin en yüksek tirajlı gazetesi Bild'in okuyucularıyla paylaştığı habere göre Luka Jovic'i Real Madrid'e 60 milyon euro karşılığında sattıktan sonra forvet arayışına geçen Eintracht Frankfurt, Kruse'yi kadrosuna katmaya en yakın kulüp konumunda bulunuyor. Haberde takımın 49 yaşındaki teknik patronu Adi Hütter'in de yıldız ismin büyük bir hayranı olduğu ifade edildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler