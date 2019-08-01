Roman Neustadter ve Martin Skrtel'in ayrılıkları sonrası stoper transferine yoğunlaşan Fenerbahçe, son olarak Huddersfield Town'un Danimarkalı savunmacısı Zanka'yı gündemine almıştı. Takımının Premier Lig'den düşmesi sonucunda kariyerini başka bir takımda sürdürmeyi planladığını açıklayan 29 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgili Ada basınından flaş bir haber geldi.

Huddersfield'a yakınlığıyla bilinen Examiner Live adlı haber portalı, İngiliz kulübünün Zanka'yı satmak için acele etmeyeceğini yazdı. Haberde Championship Ligi ekibinin tecrübeli futbolcunun gerçek değerini bulması için Türkiye ile birlikte Avrupa'nın diğer dört büyük liginde transfer döneminin kapanacağı tarihi bekleyeceği ifade edildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler