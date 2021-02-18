Fenerbahçe 'nin sezon başında transfer etmek istediği ancak Çin kulübünden ayrıldıktan sonra anlaşma sağlayamadığı Eran Zahavi, PSV ile anlaşmıştı. Geride kalan dönemde Hollanda ekibi ile 21 resmi maça çıkan Zahavi, 10 gol atıp 3 asist yapmayı başardı

Son olarak Olympiakos ile oynanan UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında deplasmanda iki gol atan Zahavi, play-off aşamasında da bir gol kaydetmişti. Zahavi, Eredivisie'de ise özellikle Ajax ile oynanan maçta attığı iki golle ön plana çıkmıştı.

Fenerbahçe kadrosunda bu sezon resmi maçlarda 10 gole ulaşan oyuncusu olmadı. En fazla gol kaydeden isim 8 golle Mame Thiam oldu