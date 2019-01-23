İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich Albion'un, 22 yaşındaki genç futbolcu Alberth Elis için 5 milyon £'luk bir teklif yaptığı ifade edildi.

MLS ekibi Houston Dynamo'nun ise yetenekli genç futbolcusunu takımdan göndermek için oldukça isteksiz olduğu biliniyor. Ancak kulübün, 5 milyon £'luk teklife karşı ne cevap vereceği ise henüz belli değil.

MLS All-Star kadrosuna seçilmişti

Geçtiğimiz yaz İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un MLS All-Star kadrosuyla yaptığı maçta geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla kendisine yer bulan Honduraslı futbolcu, birçok Avrupa kulübünün ilgisini çekmişti.

Alberth Elis, Houston Dynamo formasıyla iki yılda çıktığı 60 maçta toplamda 22 gol ve 12 asistlik bir performans sergileyerek dikkatleri üzerine çekti.

Kaynak: Ajansspor