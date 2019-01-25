Milan'ın Kolombiyalı stoperi Cristian Zapata'nın adı, ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti.

İtalyan basınında çıkan haberlerde Sarı Lacivertliler'in 32 yaşındaki tecrübeli savunmacı için 2,5 yıllık teklif yaptığı öne sürülmüştü.

Konuyla ilgili olarak bugün Milan Teknik Direktörü Gennaro Gattuso'dan flaş açıklamalar geldi. Takımının yarın Serie A'da Napoli ile oynayacağı karşılaşma öncesinde kameraların karşısına geçen İtalyan teknik adam çıkan iddiaları yalanlayarak şunları söyledi:

"Zapata, bizim için çok önemli bir oyuncu ve onun bizimle kalmasını istiyoruz. Bu yüzden kendisine yeni sözleşme teklif ettik."

Zapata'nın Milano kulübüyle olan mevcut sözleşmesi bu yaz sona eriyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler