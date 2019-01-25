  • Haberler
  • Fenerbahçe
  • Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Cristian Zapata hakkında resmi açıklama!

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Cristian Zapata hakkında resmi açıklama!

Milan'da forma giyen Cristian Zapata'nın adı, ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. Kolombiyalı stoperin geleceğiyle ilgili olarak hocası Gennaro Gattuso'dan açıklama geldi.

25 Ocak 2019, Cuma 16:41 Son Güncelleme:
- A +
Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Cristian Zapata hakkında resmi açıklama!

Milan'ın Kolombiyalı stoperi Cristian Zapata'nın adı, ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. 

İtalyan basınında çıkan haberlerde Sarı Lacivertliler'in 32 yaşındaki tecrübeli savunmacı için 2,5 yıllık teklif yaptığı öne sürülmüştü.

Konuyla ilgili olarak bugün Milan Teknik Direktörü Gennaro Gattuso'dan flaş açıklamalar geldi. Takımının yarın Serie A'da Napoli ile oynayacağı karşılaşma öncesinde kameraların karşısına geçen İtalyan teknik adam çıkan iddiaları yalanlayarak şunları söyledi:

"Zapata, bizim için çok önemli bir oyuncu ve onun bizimle kalmasını istiyoruz. Bu yüzden kendisine yeni sözleşme teklif ettik."

Zapata'nın Milano kulübüyle olan mevcut sözleşmesi bu yaz sona eriyor.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.