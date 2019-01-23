Roberto Gagliardini'yi göndermek isteyen Inter'in bir orta saha arayışı içinde olduğu ve menajerlerden Adrien Silva önerisi alındığı belirtildi.

Sky Italia'da yer alan habere göre, Gagliardini satılırsa Silva, Inter'e transfer olabilir. Milano kulübünün Silva konusunda olumlu fikre sahip olduğu ancak Gagliardini satılmadan Inter'in oyuncu almasının zor olduğu belirtildi.

2017/2018 sezonunun başında Sporting Lizbon'dan 20 milyon euroya Leicester'a transfer olan Adrien Silva, 14 saniyelik gecikme yüzünden yaklaşık 5 ay, yani ligin ilk yarısında forma giyememişti. Silva bu sezon da toplamda sadece 5 maça çıkabildi.

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