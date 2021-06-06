Fenerbahçe ’de teknik direktör arayışları devam ediyor. Emre Belözoğlu ile yola devam etmeme kararı alan başkan Ali Koç ve yönetim, yabancı hocalarla temasları yoğunlaştırdı.

Yeni gelecek teknik adam kendi transfer listesi ve ekibiyle gelecek olsa da silbaştan yapılmayacak. Temasta bulunulan teknik adamlara geçen sezon yapılan transferlerle ciddi bir iskelet oluştuğu ve bunun üzerine birkaç takviye ile yola devam edilmek istendiği ifade edildi.

Dolayısıyla yeni gelecek ismin takımı oluştururken bu duruma göre karar vermesi isteniyor. Bir başka konu da takımın oynayacağı oyun oldu. Sarı-lacivertliler Emre Belözoğlu yönetiminde son 10 haftada olduğu gibi etkili oynayarak ligde şampiyonluk mücadelesi vermek istiyor. Görüşülen teknik adamlara da bu iletiliyor.

Kadroda Mesut Özil, İrfan Can Kahveci, Pelkas, Valencia ve Sosa gibi hücum gücü yüksek oyuncular var. Başta Mesut Özil ve İrfan Can olmak üzere bu isimlerin üzerine bir oyun inşa edilmesi sarı-lacivertli yönetim için büyük önem taşıyor. (Skorer)