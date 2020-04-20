Fenerbahçe’de teknik direktör arayışları devam ediyor. Sarı-lacivertliler takımın başına getirmeyi planladığı çalıştırıcı için yerli-yabancı birçok isimle temas halinde bulunuyor.

Ersun Yanal’dan önce temas kurulan ancak teklifi kabul etmeyen Laurent Blanc’ın tekrar gündeme geldiği iddia edilse de yönetimin bu yönde yeni bir girişimi yok. Fransız çalıştırıcının yüksek maaşı ve taleplerinin karşılanması mümkün değil.

Milliyet'in haberine göre; Temasa geçilen bir diğer isim olan Zlatko Dalic’ten ise olumlu cevap gelmedi. Son Dünya Kupası’nda Hırvatistan Milli Takımı ile finale yükselen Dalic’in birçok talibi bulunuyordu. Ancak Hırvat çalıştırıcı şu an ülkesinden ayrılmayı düşünmüyor. Dinamo Zagreb ile geçen sene Fenerbahçe’ye karşı üstün bir performans ortaya koyan Nenad Bjelica ile ilgili iddialar da söz konusu.

Konuyla ilgili olarak Türkiye’den bazı menajerlerin başarılı teknik adamı aradığı ifade edilse de şu ana kadar Fenerbahçe’nin çalıştırıcı ile bir temas kurmadığı bildirildi.

Erol Bulut başta olmak üzere yurt içindeki adaylar belli olduğu için yönetim öncelikle yurt dışına ağırlık vermiş durumda. Bu nedenle buradan çıkacak sonuca göre hareket edilecek.