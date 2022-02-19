Ligde zirvenin 20 puan gerisine düşen, Ziraat Türkiye Kupası’ndan elenen, önceki gün de UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Çekya’nın Slavia Prag takımına 3-2 kaybeden Fenerbahçe ’de taraftarların ortak görüşü kötü giden sezonun tek kârının Arda Güler olması yönünde.

Henüz 16 yaşında olan ve 25 Şubat’ta 17 yaşına girecek olan Arda Güler, Slavia Prag karşısında görev aldığı uzatmalar dahil 20 dakikalık periyodda milyonlarca Fenerbahçelinin kalbine taht kurmayı başardı. Duran topları kullanmak için büyük istek gösteren genç yıldızın özellikle Fenerbahçe’nin kendi köşe gönderi yakınlarında yaptığı topuk çalımı ve Ferdi Kadıoğlu’na çıkarttığı pas görüntülenme rekorları kırarken, taraftarların büyük çoğunluğu takımın yeni fenomeni olarak Arda Güler’i gördüklerini sosyal medya üzerinden paylaştılar.

TEK KAZANIMIMIZ ARDA OLSUN

Bu kadar kötü giden bir sezonda şampiyonluk şansını kaybeden, kupadan elenen, Avrupa Ligi’nden Konferans Ligi’ne düşen, orada da ilk maçında evinde yenilerek hayal kırıklığı yaşayan sarı lacivertlilerde artık konuşulan tek konu kadroda köklü revizyonun gerekliliği. Yaşları ilerlemiş, futbol oynama isteği gerilemiş milyon Euro ödenen futbolcular yerine formanın artık Arda Güler’e verilmesini isteyen taraftarlar maçın bitiş düdüğünün ardından 24 saat boyunca Arda Güler’i artık takımın banko oynayan oyuncusu olarak görmek istediklerini belirten paylaşım yaparak İsmail Kartal ve Fenerbahçe yönetiminin su sese kulak vermesini istediler.

11 YAZILIRKEN İLK ONUN ADI YAZILSIN

Hürriyet'in haberine göre Slavia Prag karşısında uzatmalar dahil 20 dakika sahada kalan Arda Güler’i maç boyunca alkışlayıp teşvik eden taraftarlar, genç yıldızın istatistikleri karşısında da adeta büyülendiler.

12 pasta 12 isabet yaparak % 100 pas isabetiyle oynayan 16 yaşındaki Arda, maçta 2 kilit pas attı, girdiği 5 ikili mücadelenin 4’ünden başarıyla çıkmayı başardı, 3’ü başarılı 4 dripling yaptı, 2 dakika içinde ancak 1 orta yapma fırsatı yakaladı, o orta da hedefine ulaşınca taraftarlardan ‘Arda, Arda’ diye destek aldı.

22 YAŞINDA FERDİ 16 YAŞINDA ARDA

Slavia Prag karşısında alınan yenilgi sonrasında büyük hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçeli taraftarlar birbirlerine sarılan ve omuz omuza koşan Ferdi Kadıoğlu ve Arda Güler’in fotoğrafını paylaşarak “22 yaşında Ferdi, 16 yaşında Arda... İşte bizim için gecenin özeti’ paylaşımları yaptılar. Taraftarlar ayrıca “Sosa 90 dakika 0 kilit pas, Arda 20 dakika 2 kilit pas. İşte gecenin özeti” yorumunu da yaptılar.

ARDA GÜLER İÇİN ŞUNLARI DEDİLER...

SOYKAN BAŞAR (U17 MİLLİ TAKIMININ TEKNİK DİREKTÖRÜ): 10 NUMARA OYNAMALI

Mili takımda 8 yıldır görev yapıyorum, kaptanlarımızdan biri Arda. Karakter olarak çok düzgün bir genç. 16 yaşında Fenerbahçe’de oynamış, Mesut Özil’in yerine oyuna girmiş biri gibi davranmaz. Çok mütevazi. Karakteri asla bozulmadı, tam tersine milli takıma her geldiğinde bir önceki gelişinden daha mütevazı geliyor. Bence en önemli özeliği bu duruşu ve karakteri. Biz bu özellikleri bazı başka oyuncularda göremediğimiz dönemler oldu. Arda’da lider oyuncu özelliği, oyunu orkestra şefi gibi yönetme özelliği var. Onu zaman zaman topun olmadığı yerde eliyle arkadaşına işaret ederken, arkadaşını yönlendirirken görürsünüz. Düşünün bunu kendi yaş grubunda değil büyüklere yapıyor.

Bireysel yeteneği harika, müthiş bir sol ayağı var. Kendinden büyüklerle oynadığı için fizik olarak onların daha güçlü olduğunu bilir ve hiç ikili mücadeleye girmez. Zekasıyla oynar; topu alacağı yeri önceden sezer, ona göre pozisyonunu alır. Topu alır almaz da düzeltip hemen ofansif oyuna geçer, çok nadiren pas hatası yapar. Bizim Almanya ile oynanan milli maçta çok ciddi kulüpler onu izledi ve hakkında çok olumlu konuştular. Ben maksimum 1-1,5 sene içinde A Milli Takım'ın değişmezi olur diye düşünüyorum. Ve ben Arda’nın çok büyük bir transfer yapacağına inanıyorum. Niye Real Madrid-Barcelona olmasın? Ben İsmail Hoca'nın yerinde olsam 10 numara için sadece onu düşünürüm.

Zaten Slavia Prag karşısında oyuna girince taraftar coştu, maça sihirli değnek değmiş gibi oldu. O cesaretle topu doğru kullandıkça taraftar coştu. İsmail Hocam korkmasın, oynatsın, onu mahçup etmez, geç bile kalınıyor.

SAMET AYBABA: YAŞ DEĞİL, VERİLEN KATKI ÖNEMLİ

Futbolcunun yaşı önemli değil ki! Yaşı 16 olmuş, 36 olmuş mühim olan takıma katkısıdır. Ben Arda yaşında oyunculara çok kez şans verdim, cesaret edip oynatmak lazım. Gene de İsmail Kartal Hoca’nın işine karışamam. O, takımın içinde Arda’nın durumunu en iyi bilen ve analiz yapan o. Fakat bu genç oyunculara güvenmek gerekir. Oyuncu da bazen teknik adamı öyle zorlar ki teknik adam onu oynatmak zorunda kalır. Arda da bunu yapıyor ve artık oynamak zorunda

UĞUR MELEKE: BÜYÜMÜŞ DE KÜÇÜLMÜŞ

Arda'nın aldığı her dakika heyecanlandırıyor elbette beni. En son sanırım Emre Belözoğlu 16 yaşında Galatasaray 'da oynamaya başladığında bu ışığı vermişti. Arda'nın da aynı Emre gibi öz güveni çok yüksek. Sanki daha önce dünyaya bir kez gelmiş, bu oyunu 20 yıl oynamış ve ikinci kez dünyaya geldiği için şu anda her şeyi denemeye cesareti var gibi. Fenerbahçe'nin 3 hedeften birini yitirdiği, birinden çok uzaklaştığı şu sezonda neredeyse tüm oyuncuların dizleri titrerken Arda'nın bu denli rahat olması çok etkileyici. Eskilerin "büyümüş de tekrar küçülmüş" dediği türden.