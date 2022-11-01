Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi’ndeki başarılı performansını sürdürmek istiyor. B Grubu’nda lider durumda bulunan Sarı-Lacivertliler, son maçta Dinamo Kiev karşısında da hata yapmayarak lider şekilde gruptan çıkmanın peşinde… Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki başarısı bir yana ligdeki gol performansı da kendisini Avrupa devleriyle yarışır hale getirmiş durumda. Son olarak İstanbulspor’u 5 golle geçen Fenerbahçe, ligdeki gol ortalamasıyla dikkatleri çekmeyi başardı.

Hazırlıklar bugün başlıyor

Jorge Jesus, 5-2’lik İstanbulspor galibiyetinin ardından öğrencilerine 1 gün izin verdi. Futbolcular dünü dinlenerek geçirdi. Fenerbahçe’de, perşembe günü Polonya’da Dinamo Kiev ile oynanacak maçın hazırlıkları bugün yapılacak antrenman ile başlayacak. Sakatlığı nedeniyle Rennes ve İstanbulspor mücadelelerinde forma giyemeyen Rossi’nin bugün takımla çalışmalara başlayabileceği öğrenildi. Fenerbahçe’nin, haftanın ilk provasında taktik ağırlıklı bir idman yapacağı öğrenildi.

Dinamo Kiev moral buldu

Ukrayna ekibi, Avrupa Ligi B Grubu’nda 1 puanla son sırada yer alıyor. Mavi- Beyazlılar için ligde de işler iyi gitmiyordu. Luecescu’nun öğrencileri, iki maçlık aranın ardından bu hafta Hirnyk Kryvyi Rih karşısında 3-1 kazandı. Bu sezonki en iyi performansını sergileyen Dinamo Kiev’in golleri Vanat ve Buyalsky’den geldi. Ukrayna Ligi’nde Dnipro, 9 maç sonunda topladığı 25 puanla lider durumda. Dinamo Kiev ise 8 karşılaşmada hanesine 13 puan yazdırabildi.

‘Kalitemizi göstermeliyiz’

Dinamo Kiev’in teknik patronu Mircea Lucescu, takımının genel durumu ve Fenerbahçe maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Rumen teknik adam, “Son maçta çok iyi göründük. Umarım problemleri artık arkamızda bırakmışızdır. Oyuncularımdan, basının değil sadece benim değerlendirmelerimi dikkate almalarını istedim. Yeni bir sayfa açtık. Avrupa Ligi’nde artık şansımız yok. Ancak Fenerbahçe karşısında ne kadar kaliteli bir takım olduğumuzu göstermemiz gerek” ifadelerini kullandı.

Onun adı füzeci İrfan!

İrfan Can Kahveci, İstanbulspor karşısında yine uzaktan çok şık bir gole imza atmıştı. Opta’nın istatistiklerine göre yıldız futbolcu, 2017-18 sezonundan bu yana ceza sahası dışından tam 11 gol atarak Süper Lig’de bu alanda zirvede yer aldı. İrfan ayrıca 2022 yılında ligde en fazla maçta hem gol, hem asist yapan isim konumunda. 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Altay, Kayserispor, Yeni Malatya ve İstanbulspor mücadelelerinde tabelaya iki yönlü katkı sağladı.

Tek rakibi Bayern Münih

Sarı-Lacivertliler bu sezon hücumda tam anlamıyla durdurulamaz bir takım oldu. Fenerbahçe, Süper Lig’de 11 maçta tam 34 kez ağları sarstı yaşadı. Kanarya, tam tam 5 maçta 4 ve üzeri gol attı. Jorge Jesus’un öğrencilerinin ligdeki gol ortalaması 3.09! Avrupa’nın 5 büyük liginde Sarı-Lacivertliler’in bu performansını geride bırakabilen tek takım Alman devi Bayern Münih oldu. Bayern, Bundesliga’da 12 mücadelede 38 kez fileleri havalandırdı, maç başına 3.16 gol ortalaması yakaladı. İngiltere’de Haaland ve De Bruyne’li Manchester City 3.08, Fransa’da Messi, Mbappe ve Neymar’lı PSG 2.76, İtalya’da Napoli 2.5 ve İspanya’da Real Madrid ile Barcelona ise 2.41 gol ortalaması yakaladı.

Ligde fark attı

Gol sayısı konusunda Fenerbahçe’nin ligde rakibi yok. Sarı-Lacivertliler’e en yakın takım olan ve 1 maç fazlası bulunan Beşiktaş ’ın 25 golü var. Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray ’ı ise 2.42’ye katladı. Öyle ki Jesus’un ekibinin +22’lik averajı bile 14 golü bulunan Aslan’ın çok üstünde. Fenerbahçe’nin ayrıca sadece averajı, ligde tam 16 takımın gol sayısından fazla.