Fenerbahçe Spor Kulübü, 'Fener Ol' kampanyasını resmen duyurdu. Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüzün içinde bulunduğu zorlu süreçten aydınlık yarınlara kavuşması için hep birlikte omuz omuza bir mücadele başlatıyor ve 'FENER OL' diyoruz. Sen de, Fenerbahçe'mize destek olup tarihimize adını yazdırmak için hemen belirlenen 4 destek yönteminden; Kredi kartı, EFT/Havale, SMS-Kısa Mesaj PTT Şubeleri. Kendine uygun olanı seç, geleceğimize FENER OL. Yurt dışından kampanyaya destek verecek olan taraftarlarımız Yapı Kredi NV hesabımızdan EFT/Havale yöntemi ile banka masrafı ödemeden destek olabilirler" denildi.

CANLI AKTARIYORUZ...

'Fener Ol' kampanyasının tanıtım videosu paylaşıldı: "Sen varsan Fenerbahçe yenilmez, unutma! Desteğinle yarınlarımıza umut, geleceğimize."

Fenerbahçe'den 4 Nisan 2015 açıklaması: "Fenerbahçe tarihinin en karanlık günlerinden birinde, aydınlık geleceğimize giden hareketi başlatıyoruz.

Fenerbahçe resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile destek kampanyasının detaylarını açıkladı. Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Kampanya için 1 milyar TL ve 1 yıl süre için izin alındı. Hem gerçek kişiler hem de kurumlar kampanyaya "bağış", "sponsorluk" ve "reklam" şeklinde katılabilecek. Kampanya için 1 yıl süre alındı. 31 Mayıs'a kadar 500 milyon TL, bir yıl içinde de 1 milyar TL toplanması hedefleniyor. Elden para toplanmayacak. Kimse telefonla aranmayacak.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç canlı yayında açıklamalarda bulunuyor.

Değerli Fenerbahçeliler... Uzun bir gece olacak. Hep beraber olacağız. Anlatacağımız çok şey var. En zor günlerimizde herkese kenetlenme ve mücadelenin ne demek olduğunu gösteren Fenerbahçe olarak, 4 Nisan itibariyle yeni bir mücadeleye başlıyoruz."

''4 Nisan'da omuz omuza yeni bir mücadeleye daha başlıyoruz''

En zor günlerimizde kenetlenme, mücadele ne demek gösteren, geri dönüşlerin simgesi olan Fenerbahçe olarak, bugün 4 Nisan'da omuz omuza yeni bir mücadeleye daha başlıyoruz. Biz ki bu ülke ve arma uğruna gerektiğinde canlar veren, her zaman çubuklunun yanında olan milyonlarca taraftarıyla Fenerbahçe büyüklüğünü haykıran, haksızlığa karşı yılmayan büyük Fenerbahçe ailesiyiz.

''Bugün bu nedenle Fenerbahçe'yi kararttık''

4 Nisan bizim için önemli bir tarih. Fenerbahçe otobüsü 4 Nisan'da kurşunlandı. Fenerbahçe'nin varlığına, 40 cana kastettiler. Otobüsümüzün kurşunladığı 4 Nisan 2015'teki olayın failleri hala bulunamadı. Sebebi ortaya çıkartılamadı. Bugün bu nedenle Fenerbahçe'yi kararttık. Bundan sonra her 4 Nisan'da bugün yaptığımız eyleme devam edeceğiz. Umarız başka kulüpler de bu günü unutturmamak adına benzer eylemlerde bulunurlar. u kulüp ne işgal güçleriyle, ne hain FETÖ saldırılarıyla, ne de 4 Nisan'da yıkılmadı. Dimdik ayakta kaldı. Kimse kalplerimizden Fenerbahçe'yi silemez.

''Bugün itibariyle "Fener Ol" kampanyamızı başlatıyoruz''

Bugün geleceğimiz için yazacağımız tarihin ilk günü. Bugün itibariyle "Fener Ol" kampanyamızı başlatıyoruz. Bizim kampanyamızın sonuçları, dünyada bir spor kulübünün yaptığı en başarılı kampanyalardan biri olacaktır. Daha evvel yapılan benzer kampanyalardan farkımız elde ettiğimiz sonuç olacaktır. En başarılı ve örnek kampanyalardan birine imza atacağız. Fenerbahçe'nin neden farklı olduğunu göstermek için şimdi tam zamanı.

''Hiç kimsenin tek başına bunun altından kalkamayacağını belirttim''

Fenerbahçe özelinde bakarsak, adaylık süresince yaptığım her konuşmada bu finansal dar boğazın çözülemez noktada olduğunu hep belirttim. Mali sıkıntılar açısından hiç kimsenin tek başına bunun altından kalkamayacağını belirttim. Sihirli değneğimiz yok. İçinde bulunduğumuz durumu ancak uzun vadeli gerçekçi bir planlama, mali yönetim ve kulübümüze sahip çıkarak aşabiliriz.

''Borç durumumuzu 15 milyon Euro azaltabildik''

Göreve geldiğimizden bu yana 140 milyon dolara yakın kaynak yaratarak kısa vadedeki ödemelerimizi yaparak kulübü biraz olsun rahatlattık. Bu 10 ayda sağlanan kaynağa ilaveten, taraftarımızın yardımı sayesinde de maddi kaynak sağladık. Kısa vadedeki yaratılan finansal kaynaklarla borç durumumuzu 15 milyon Euro azaltabildik. Yarattığımız 140 milyon Euro kaynağın tek bir kuruşu bile transfere harcanmadı.

''Şampiyonlar Ligi'ne en az 1-2 kez gitmemiz gerekiyor''

Şampiyonlar Ligi'ne katılımın mali açıdan çok önemli olduğunu belirttim. Önümüzdeki yıllarda en az 1-2 kez gitmemiz gerekiyor. Ayrıca genç oyuncularımızla da profesyonel sözleşme imzaladık. Geldiğimizden bu yana yarattığımız 140 milyonluk kaynağın tek kuruşu transfere harcanmadı. UEFA Uzlaşma Anlaşması kapsamında önemli bir kriter olan, futbolcular dahil tüm personellerin yer aldığı geçtiğimiz sezon 93 milyon olan gelirimizi bu sezon 80 milyona kadar indirdik.

''Farkı kapatamadığımız takdirde önümüzdeki sezon Avrupa'dan men yiyeceğiz''

Camiaya sesleniş konuşmalarında da belirttiğim gibi kampanyamız olmadan önümüzü göremiyoruz. Nakit akış ihtiyacımız için bu kampanya büyük bir zorunluluk haline gelmiştir. Finansal Fair Play kapsamında yapılan anlaşma bu sene son buluyor. Bu 3 sene içinde yapabileceğimiz maksimum zarar 30 milyon Euro'ydu. Şu an bu rakam 90 milyon Euro seviyelerinde. 60 milyon euro'luk farkı kapatamadığımız takdirde önümüzdeki sezon Avrupa'dan men yiyeceğiz.