Savunmaya genç bir ismi dahil etmek isteyen Fenerbahçe , transfer döneminin bitimine sayılı günler kala harekete geçti. Daha önce de Kanarya'nın gündeminde yer alan Haret Ortega için flaş bir iddia ortaya atıldı. Meksika'da Toluca forması giyen 22 yaşındaki futbolcu ile yeniden temas kuruldu. Genç oyuncunun da Kanarya'ya gelmek istediği öğrenilirken, aradaki ufak pürüzler giderilirse transferin gerçekleşme ihtimali bir hayli yüksek olarak görünüyor.

Kontenjana takılmayacak

Diğer taraftan ise hedef Portekiz olacak. Famalicao forması giyen Alexandre Penetra da Kanarya'nın listesinde bulunuyor. 20 yaşındaki oyuncu için görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Özellikle Penetra'nın, 20 yaş altında olması sebebiyle Fenerbahçe'nin işi kolaylaşacak. Yani genç oyuncu, TFF'nin açıkladığı yeni statü doğrultusunda yabancı kontenjanına takılmayacak. Sarı-Lacivertliler, iki oyuncudan birine mutlaka çubuklu formayı giydirmek istiyor.







