Devre arası transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe 'de Başkan Ali Koç, PSG eski sportif direktörü Antero Henrique ile temasa geçti.

Antero Henrique kimdir?

Antero Henrique 1968 yılında Portekiz'in İspanya sınırında bulunan Vinhais şehrinde dünyaya geldi. 1990'da Porto'ya adım atan Antero Henrique, 2055'te sportif direktörlük koltuğuna oturdu. Antero Henrique, 2010 yılında Porto'da CEO ve başkan yardımcılığı görevini üstlendi.

Antero Henrique yetenekli gençleri keşfederek futbol dünyasına kazandırdı. Porto’da futbolu yönettiği 11 yıllık sürede kulübün kasasına transferlerden 1 milyar euro’yu aşan miktarda para girmesini sağladı.

2017'de PSG sportif direktörlüğüne getirilen Antero Henrique PSG’nin Kylian Mbappe’yi kadroya katmasında başrolü oynayan isimdi. O dönemde Monaco forması giyen Mbappe, Real Madrid’den de çok cazip bir teklif almıştı. Ancak Mbappe ve Mbappe’nin babası ile iki gün boyunca görüşen Henrique, Fransız yıldızı PSG projesine ikna etmeyi başarmıştı.

Öte yandan Antero Henrique, Neymar ve Mbappe transferinde de önemli rol oynadı.

Antero Henrique PSG ile yollarını 2019 yılında ayırdı.