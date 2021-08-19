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Fenerbahçe'nin Sörloth transferinin önündeki en büyük engel

Fenerbahçe, forvet transferini sonlandırmak için yoğun bir mesai harcıyor. Gündeme birçok isim geliyor ancak Sarı-Lacivertliler'in öncelikli hedefi Alexander Sörloth… Sarı Kanarya, Alman kulübüyle parasal konularda anlaşmaya yaklaştı. Ancak önünde başka bir engel var: Lena Selnes...

19 Ağustos 2021, Perşembe 08:48 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin Sörloth transferinin önündeki en büyük engel

Fenerbahçe , forvet transferini sonlandırmak için yoğun bir mesai harcıyor. Gündeme birçok isim geliyor ancak Sarı-Lacivertliler'in öncelikli hedefi Alexander SörlothFenerbahçe Yönetimi, Alman ekibi Leipzig ile görüşmelerini sürdürüyor. Sarı Kanarya, Alman kulübüyle parasal konularda anlaşmaya yaklaştı. Ancak önünde başka bir engel var.


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TARAFTARLAR MESAJA BOĞUYOR

Yıldız oyuncunun sevgilisi Lena Selnes, transferin önündeki tek engel olarak duruyor. Fenerbahçe taraftarları sosyal medyadan Sörloth'a sürekli, 'Come to Fenerbahçe' mesajları atıyor.

YENGE SÜREKLİ 'NO' DİYOR!

Selnes Yenge ise bu mesajlara sürekli 'No' cevabını veriyor. Fenerbahçe Yönetimi'nin Sörloth ve kız arkadaşını ikna etmek için farklı formüller üzerinde durduğu öğrenildi.

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