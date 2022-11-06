Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluktan başka bir şey düşünmeyen Fenerbahçe , zorlu ekim ayında hem ligde hem de Avrupa'da çıktığı 8 karşılaşmayı da kaybetmedi. Bu süreçte 2 beraberlik ve 6 galibiyet elde eden Sarı-Lacivertliler, ligde üst üste 4 maçtır kazanıyor.

2022 Dünya Kupası sebebiyle liglere verilecek ara öncesi Kasım ayındaki ilk sınavında Dinamo Kiev'i 2-0 mağlup ederek Avrupa Ligi'nde grubundan birinci olarak Son 16'ya kalan Jorge Jesus'un öğrencileri, son iki maçlarına odaklandı. Kanarya, ligde yarın Sivasspor 'u ardından da bir sonraki hafta Giresunspor'u Kadıköy'de ağırlayacak ve ardından da Dünya Kupası arasına girecek.

Dönüşte rakip Trabzonspor

Başarılı performansını sürdürmek isteyen Fenerbahçe, bu iki maçtan da 3 puanla ayrılarak liderliği kaptırmamak istiyor. Bu süreci kayıpsız atlatmak isteyen Sarı-Lacivertliler, yaklaşık 1.5 aylık aranın ardından ise Süper Lig'de Trabzonspor deplasmanına çıkacak. Ayrıca Kanarya'nın, Avrupa Ligi'nde Son 16'daki rakibi 24 Şubat 2023'teki kura çekiminde belli olacak. Bu turda ilk karşılaşmalar 9 Mart 2023, rövanşlar da 16 Mart 2023'te oynanacak.

Forvette bu kez Joao Pedro

Teknik direktör Jorge Jesus'un, her zaman olduğu gibi Sivasspor karşılaşmasında da bir önceki Dinamo Kiev deplasmanında oynattığı ilk 11'den farklı bir takım sahaya sürmesi bekleniyor. Osayi-Samuel'in yerine Ferdi Kadıoğlu'nun sağ beke geçmesi, sol bekte Alioski'nin oynayacağı öğrenildi. Orta alanda ya Crespo ya da Arao'dan birinin yedeğe çekilip, İsmail Yüksek'in bu bölgede forma giymesi planlanıyor. Kiev maçının kahramanlarından Arda Güler'in, Batshuayi ile birlikte hamle oyuncusu olması bekleniyor. Hücum hattında İrfan Can Kahveci ve Valencia ile beraber Joao Pedro'nun onbirde olacağı konuşuluyor.

Yusuf Dursun



