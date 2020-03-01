Antalyaspor, Fenerbahçe’nin beraberliği sağladığı 90+6. dakikadaki golden sonra tam anlamıyla dağıldı. Hakem bu golün hemen ardından son düdüğü çalarken, pozisyonda ofsaytı bozan isim olan Hakan Özmert, tepkisi ve şiddetli itirazları sebebiyle ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

Hakan, cezasını çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası’nda Alanyaspor ile oynanacak yarı final maçında çekecek. İtirazlar sırasında hakeme tepki göstererek yerdeki topa vuran Celustka da sarı kart görürken, cezalı duruma düştü.

Tecrübeli savunma oyuncusu, hafta içindeki kupa mücadelesinde görev yapabilecek, ancak ligdeki Gençlerbirliği deplasmanında forma giyemeyecek. Antalyaspor’da ayrıca yardımcı antrenörlerden Şakir Özkayımoğlu da, itirazdan dolayı sarı kartla cezalandırıldı.