Sarı-Lacivertliler yeni sezona çok hızlı girdi, yeşil sahalardan önce masada rakiplerine golleri sıraladı... Transferde ezeli rakiplerine büyük çalımlar atan Fenerbahçe, rakiplerinin istediği isimlerle kadrosunu güçlendirdi. Kanarya ilk bombasını Mert Hakan Yandaş'la patlattı. Yıldız oyuncuyu adeta Galatasaray'ın elinden kapan Sarı-Lacivertliler bir sonraki darbeyi Trabzonspor'a vurdu.

İddialı olacağının mesajı...

Fenerbahçe, Bordo-Mavililer'in ısrarla kadrosunda tutmak istediği Filip Novak ile Jose Sosa'ya imza attırdı. Caner ve Gökhan'ı yeniden renklerine bağlayarak Beşiktaş'ın kadrosunu zayıflatan Kanarya, Siyah- Beyazlılar'a bir yara daha açtı. Sarı-Lacivertli ekip, Kara Kartal'ın uzun süredir pazarlık yaptığı Nazım Sangare'yi kadrosuna kattı. Bu hamlelerle adeta transfer şampiyonu unvanını alan Fenerbahçe iddialı olacağının mesajını sezon başından verdi.

Yusuf Dursun





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