Yeni sezonun startını şampiyonluk parolasıyla veren ve bu uğurda tüm imkanlarını seferber eden Fenerbahçe’nin yeni bombası Lucas Silva olacak. Transfer döneminde kadrosuna Muriç, Rodrigues, Kruse, Emre Belözüoğlu, Deniz Türüç gibi önemli isimleri katan Sarı-Lacivertliler’in Real Madridli ön libero Lucas Silva transferinde de önemli mesafe kat ettiği öğrenildi.

1 MİLYON EURO İNDİRİM YAPTI

Kanarya, Audi Cup’ta üçüncülük maçında karşılaştığı Real Madrid ile Brezilyalı oyuncu için ilk görüşeyi yapmıştı. Son 3 sezonu Cruzeiro’da kiralık olarak geçiren 26 yaşındaki oyuncuyu yeniden kiralamak için Kanarya’ya yeşil ışık yakan İspanyol ekibi ile devam eden görüşmelerin de olumlu geçtiği ve 1-2 gün içinde sonuç alınabileceği ifade edildi. Fenerbahçe, ilk olarak 3.5 milyon euro isteyen Silva’yı da senede 2.5 milyon euroya ikna etti.

SATIN ALMA OPSİYONU OLACAK

Mukaveleye satın alma opsiyonunun da konacağı ancak, bu konuda taraflar arasında henüz net bir mutabakatın sağlanmadığı da vurgulandı.Lucas Silva, kiralık olarak görev yaptığı Cruzeiro’da 3 sezonda 107 maça çıkarken 3 gol attı, 3 de asist yaptı.Lucas Silva, Brezilya’nın genç milli takımlarında 10 maça çıkıp, 2 de gol attı ancak A Takım seviyesinde oynayamadı. Asıl mevkisi ön libero olan Sambacı, 10 numara da da görev yapabiliyor.

Kaynak: Star