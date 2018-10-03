Fenerbahçe’de tarihin en kötü sezon başlangıcının yaşanmasından sonra gözler teknik direktör değişikliğine çevrildi. Phillip Cocu ve ekibi başarısızlıkta ön plana çıkarken, sarı-lacivertli kulüpte tam 3 senedir yaşanan sıkıntılar dikkatlerden kaçmadı.

2015-16 sezonundan itibaren sürekli bir değişim ve istikrarsızlık içerisinde olan kulüp, hem maddi hem de manevi anlamda kötü bir tablo yaşadı.

2015’ten itibaren

2015-16’da Sportif Direktör Giuliano Terraneo ile başlayan süreç, bugüne kadar sıkıntıları beraberinde getirdi. Vitor Pereira’nın teknik direktörlüğe geldiği kulüpte, o tarihten itibaren sırasıyla Advocaat, Aykut Kocaman ve Phillip Cocu çalıştı. Şu anda da 4. sezonda 5. hoca için arayışlar sürüyor.Aynı süreçte Terraneo ve Comolli ile beraber 2 farklı Sportif Direktör görev aldı. Transferlerde de adeta kontrolsüz davranan sarı-lacivertliler, 3 yılda 41 farklı futbolcuyu transfer etti, 76 milyon euro para gitti. 44 futbolcu da aynı sürede ayrılırken, 63 milyon euro geldi.

Toplamda 23

Arada eksi 13 milyon euro oluşurken, Terraneo-Comolli ikilisi toplamda 23 futbolcu getirdi. Sarı-lacivertliler ayrıca bu 3 senede, Vitor Pereira ve Terraneo’nun tazminatlarıyla uğraşıp, Cocu, Aykut Kocaman ve Comolli 3’lüsüne de maaş ödemeye devam ediyor. Bu 3 seneyi kupasız geçen Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’ne de katılamadı. 2 kez de Türkiye Kupası finali kaybeden sarı-lacivertliler, sportif açıdan tamamen tıkandı.

Futbol takımında dibe vuruş Aziz Yıldırım’ın 20 yıllık başkanlığının sonunu getirirken, değişim adına Ali Koç koltuğu devraldı. Ancak şu ana kadar Koç da ciddi bir gelişim sağlayamadı.

(Milliyet)