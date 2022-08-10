Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında yarın akşam Çekya temsilcisi Slovacko ile deplasmanda karşılaşacak.
Sarı-Lacivertliler'de Ümraniyespor maçında son dakikada attığı golle beraberliği getiren UEFA listesinde yer alan Mergim Berisha, tedavi amaçlı kadroda yer almadı.
Fenerbahçe'nin kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:
Altay Bayındır, Osman Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Attila Szalai, Mauricio Lemos, Gustavo Henrique, Luan Peres, Ferdi Kadıoğlu, Filip Novak, İsmail Yüksek, Willian Arao, Miha Zajc, Miguel Crespo, Arda Güler, Lincoln Henrique, Diego Rossi, Emre Mor, Burak Kapacak, Bruma, Joshua King, Enner Valencia, Serdar Dursun.