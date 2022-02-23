Fenerbahçe'nin Slavia Prag maçı kadrosu belli oldu!
UEFA Konferans Ligi'nde 3-2'nin rövanşında Slavia Prag ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu. Mesut Özil, Filip Novak ve Luiz Gustavo, Fenerbahçe'nin Slavia Prag maçı kamp kadrosunda yer almadı. İrfan Can Kahveci ise kafilede yer alıyor.
Fenerbahçe , UEFA Konferans Ligi Play-Off turu rövanş maçında yarın akşam deplasmanda Çekya temsilcisi Slavia Prag ile karşılaşacak. Fenerbahçe'nin 21 kişilik Slavia Prag kadrosunda şu isimler yar alıyor:
Altay Bayındır, Berke Özer, Osman Ertuğrul Çetin, Attila Szalai, Kim Min-Jae, Serdar Aziz, Marcel Tisserand, Nazım Sangare, Ruhan Arda Aksoy, Ferdi Kadıoğlu, Jose Sosa, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Bora Aydınlık, Dimitris Pelkas, Bright Osayi-Samuel, Enner Valencia, Serdar Dursun, Mergim Berisha.