Sarı-Lacivertliler, büyük umutlarla gittiği Sivas’tan ağır yaralı döndü. Fenerbahçe , çok iyi başlayıp 1-0 öne geçtiği karşılaşmada 1-1 berabere kaldı. Ancak 2 puandan çok daha fazla kayıplar yaşandı. İlk olarak Serdar Aziz, sakatlanarak kenara gelmişti. Dün kontrolleri yapılan tecrübeli stoperin sağ kasık bölgesinde 1. derece zorlanma tespit edildi. Serdar’ın sahalara dönmesi 2 haftayı bulacak. Başarılı oyuncu, Milli aradan sonraki ilk maç olan Başakşehirmücadelesinde zaten cezalı olduğu için oynayamayacaktı. Sarı-Lacivertliler’e bir kötü haber de Filip Novak’tan geldi. Çek savunmacı da sakatlandığı için 55’te kenara gelmişti. Novak’ın kontrollerinde durumunun Serdar Aziz’den de ciddi olduğu ortaya çıktı. Tecrübeli futbolcunun sol uyluk arka üst adale tendonunda, tendon içi yırtık tespit edildi. Novak’ın yaklaşık 1 ay forma giyemeyeceği öğrenildi.

Berke yıkıldı

Fenerbahçe’de Berke Özer, Pedro Henrique’nin frikikten attığı golde çaresiz kalmıştı. Genç file bekçisine karşılaşmanın ardından taraftarlar büyük tepki gösterdi. Moral olarak zaten büyük çöküş yaşayan Berke, bu tepkiler sonrası sosyal medya hesaplarını kapattı. Hem İsmail Kartal hem de takım arkadaşları 21 yaşındaki kaleciye moral vermeye çalıştı. Ancak büyük üzüntü yaşayan Berke Özer’in İstanbul’a dönüş yolunda ağzını bıçak açmadığı öğrenildi.