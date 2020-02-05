Fenerbahçe'nin sezon sonundaki ilk transferi belli oldu!

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Alanyaspor’un İngiliz stoperi Caulker’ın menajerinin Fenerbahçe ile söz kestiği iddia edildi. Fenerbahçe bu trasferi gerçekleştirirse Fallette'nin takımda kalmasıyla stoper transferini büyük ihtimalle kapatmış olacak.

05 Şubat 2020, Çarşamba 08:59 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin sezon sonundaki ilk transferi belli oldu!

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'de UEFA ile yapılan FFP gereği bonservis bedeli olmayan kaliteli oyuncular öncelikli olacak. Sezon sonunda Alanyaspor ile olan sözleşmesi sona erecek olan İngiliz stoperin menajerinin Fenerbahçe ile söz kestiği iddia ediliyor. Fenerbahçe bu trasferi gerçekleştirirse Fallette'nin takımda kalmasıyla stoper transferini büyük ihtimalle kapatmış olacak.

BU SEZON ÇIKIŞTA

28 yaşında ve 1.91 boyundaki Caulker 1 kez İngiltere Milli Takım formasını da giymiş bir oyuncu.

Kaynak: Takvim

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