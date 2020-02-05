Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Fenerbahçe'de UEFA ile yapılan FFP gereği bonservis bedeli olmayan kaliteli oyuncular öncelikli olacak. Sezon sonunda Alanyaspor ile olan sözleşmesi sona erecek olan İngiliz stoperin menajerinin Fenerbahçe ile söz kestiği iddia ediliyor. Fenerbahçe bu trasferi gerçekleştirirse Fallette'nin takımda kalmasıyla stoper transferini büyük ihtimalle kapatmış olacak.

BU SEZON ÇIKIŞTA

28 yaşında ve 1.91 boyundaki Caulker 1 kez İngiltere Milli Takım formasını da giymiş bir oyuncu.

Kaynak: Takvim