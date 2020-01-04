Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde 2020’ye 13. hafta maçlarıyla girildi. Bu maç öncesi ligde mağlubiyeti bulunmayan Fenerbahçe Öznur Kablo, zorlu Elazığ deplasmanında fire verdi. Sıralamada 7 galibiyetle 4. basamakta yer alan Birevim Elazığ Özel İl İdare, baştan sona üstün götürdüğü maçta Kanarya’yı 87-84 yendi ve güçlü rakibine 11 karşılaşma sonra ilk mağlubiyetini tattırdı.

Üst üste basketler kaçırdı

Elazığ son bölüme 63-58 önde girdi. Ev sahibi üst üste 3 üçlükler bularak 36. dakikada skoru 74-68 yaptı. Ancak Kanarya, Zandalasini’nin sayılarıyla 38’de farkı 2’ye indirdi: 74-72. Kalan bölümde Birevim Elazığ serbest atışlarda hata yapmazken (87-84) bitime 10 salise kala Fenerbahçe basket bulamadığı hücumda, ribaunt alıp ikinci sayı şansını da değerlendiremeyince skor değişmedi

Salon: Elazığ İl Özel İdare

Hakemler: Uğur Özen, Ozan Gönen, İsmail Binbir

Birevim Elazığ İl Özel İdare: Williams 34, Vaughn 24, Kübra Erat, Slonjsak 15, Nevin Kristen Vatansever 7, Nihan Demirkol 4, Sanem Gamze Zeren 3

Fenerbahçe Öznur Kablo: Olatayo Williams 8, Olcay Çakir Turgut 8, Iagupova 29, Zandalasini 21, Stokes 2, Ayşe Cora, Sevgi Uzun 5, Tuğçe Canitez 9, Gonzales 2

1. Periyot: 26-14

Devre: 48-37

3. Periyot: 63-58

5 Faulle Çıkanlar: 35.00 Olcay Çakir Turgut, 39.50 Stokes (Fenerbahçe Öznur Kablo)