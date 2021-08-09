Fenerbahçe 'de Başkan Ali Koç yönetiminin stoper transferleri devam ediyor. Sarı-lacivertli takım, Ali Koç başkanlığında üç yılda 8 farklı ülkeden 11 stoperi takıma katarken, bu isimlerin sonuncusu ise Güney Kore'den gelen 24 yaşındaki Min- Jae Kim oldu. Kanarya, transfer sezonunun hemen başında da Steven Caulker'ı transfer etmişti. Sarılacivertliler, Koç başkanlığında Güney Kore, Almanya, Kıbrıs Rum Kesimi, İspanya, İngiltere, Fransa, Portekiz ve Türkiye'den stoper takviyesi yaptı ve bu isimlere 10.2 milyon Euro ödedi.









Pas başarısı dikkat çekiyor

Çin Süper Ligi'nden transfer edilen ve performansı merak edilen Kim'in en fazla dikkat çeken özellikleri ise pas başarı yüzdesi ve ikili mücadele karnesi. Oyuncu yüzde 93'lük pas başarısıyla geçtiğimiz sezonu tamamlarken, aynı zamanda yüzde 69 ikili mücadele kazanma, yüzde 70 de hata topu kapma yüzdesine ulaştı. 2.2'lik rakibin ayağından top çalma değerine sahip olan 24 yaşındaki oyuncu, 2.2 gibi düşük maç başına uzun pas atma karnesi ile geçtiğimiz sezonu tamamladı. Kısa paslarla garanti bir oyunu tercih eden Güney Koreli futbolcu, 1.59'luk dripling karnesiyle de öne çıkıyor.

Dev takımlar peşindeydi

Beijing Guoan Yardımcı Antrenörü Zoran Jankovic, talebesi Min-Jae Kim'i anlattı. Onun kadar iyi bir savunmacıyla az karşılaştığını söyleyen Jankovic, "Seviyesi Çin Ligi'nin üstündeydi. Sahada sanki alt yaştan oyuncularla oynuyormuş kadar rahat ve sorunları kolaylıkla çözüyor. Porto ile görüşme halindeydi. Tottenham ve Juventus scoutları onu izlemeye geliyordu. Fenerbahçe'nin nasıl yaptığını bilmiyorum ama çok büyük bir iş başardı" dedi.







