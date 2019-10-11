Hasan Ali Kaldırım: Özel tabanlığı yeniden yapılan başarılı sol bek bugün ABD’den Türkiye’ye dönecek. Hasan Ali geldikten sonra sağlık ekibi son durumuna bakacak. Denizli maçında oynama ihtimali az.

Nabil Dirar: Faslı futbolcu, çifte fıtık operasyonu geçirdi. En az 1 ay sahalardan uzak kalacak.

Garry Rodrigues: Ayak bileğinde 2. derece zorlanma ve bilek bağlarında kısmi dejenerasyon olan Rodrigues, bireysel çalışmalarını sürdürüyor. 28 yaşındaki oyuncunun önümüzdeki hafta takıma katılma ihtimali var.

Victor Moses: İlk haftadaki Gazişehir maçında üst adalesinde kısmi yırtık oluştu. 5 hafta sonra dönmesi bekleniyordu ancak süreç uzadı. Hâlâ bireysel çalışan Moses da yeni haftada arkadaşlarına katılabilir.