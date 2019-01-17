Fenerbahçe’de hemen her bölgede ciddi bir rekabet var. Ancak şu anda kapışmanın zirve yaptığı pozisyon, sağ kanat! Andre Ayew zaman zaman eleştirilse de ligin ilk bölümünde 15 maçta 4 gol atıp 1 asist yaparak takımın ne skorer ismi oldu.

Ganalı futbolcu, istatistiklerin dışında ortaya koyduğu futbolla da Valbuena ile birlikte hücumdaki en etkili performansı sergiledi. 29 yaşındaki futbolcu, sezonun ikinci bölümünde forma konusunda o kadar da rahat olamayacak.

Bugün forma Dirar’ın

Nabil Dirar, Yanal’ın talebiyle affedildi. Faslı futbolcu, sahalara müthiş bir dönüş yaptı. Kamptaki üst düzey performansını, Alkmaar ile oynanan hazırlık maçında da devam ettirdi.

Ersun Yanal, ilk 11’i belirlerken en çok bu ikili arasında karar vermekte zorlanacak. Bu akşamki Ümraniye karşısında ise Dirar formaya yakın görünüyor