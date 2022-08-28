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Fenerbahçe'nin Rum rakibi provokasyona başladı! AEK Larnaca cephesinden garip açıklama

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi B Grubu'ndaki rakiplerinden biri de Kıbrıs Rum Kesimi ekibi AEK Larnaca olmuştu. Rum basını şimdiden provokatif söylemlere başladı.

28 Ağustos 2022, Pazar 13:34 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'nin Rum rakibi provokasyona başladı! AEK Larnaca cephesinden garip açıklama

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile aynı grupta yer alan Rum takımı AEK Larnaca'nın durumunu değerlendiren Rumlar, "Yüksek risk" tahriğinde bulundu.

"Yüksek riskli maç"

Akşam'da yer alan habere göre; polis fotoğrafı kullanan sport-fm.com.cy, "AEK Arena'da Fenerbahçe ile oynanacak maç birçok kişinin ilgisini çekecek. UEFA'dan yüksek riskli bu maçın yönetilmesi için özel istekte bulunulacak. Maçtan önce birçok toplantı ve önlem görüşülecek" yorumunu yaptı.

"Fenerbahçe, AEK için bir tehdit değil"

Bir başka site kathimerini.com. cy/gr de F.Bahçe'ye karşı favori olduklarını iddia ederek, "Fenerbahçe köklü bir geçmişe sahip ünlü Türk takımlarından biri. Geçen sezon ligi ikinci bitirdiler. Jesus'un çalıştırdığı bir takım. Ancak bir tehdit değil. AEK'nın yenebileceği bir takım. Genel olarak AEK, kötü ve güçlü rakiplerden kaçındı. İyi bir şey ummak için hakkı olan bir grupta yer aldı" ifadelerini kullandı.

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