UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile aynı grupta yer alan Rum takımı AEK Larnaca'nın durumunu değerlendiren Rumlar, "Yüksek risk" tahriğinde bulundu.

"Yüksek riskli maç"

Akşam'da yer alan habere göre; polis fotoğrafı kullanan sport-fm.com.cy, "AEK Arena'da Fenerbahçe ile oynanacak maç birçok kişinin ilgisini çekecek. UEFA'dan yüksek riskli bu maçın yönetilmesi için özel istekte bulunulacak. Maçtan önce birçok toplantı ve önlem görüşülecek" yorumunu yaptı.

"Fenerbahçe, AEK için bir tehdit değil"

Bir başka site kathimerini.com. cy/gr de F.Bahçe'ye karşı favori olduklarını iddia ederek, "Fenerbahçe köklü bir geçmişe sahip ünlü Türk takımlarından biri. Geçen sezon ligi ikinci bitirdiler. Jesus'un çalıştırdığı bir takım. Ancak bir tehdit değil. AEK'nın yenebileceği bir takım. Genel olarak AEK, kötü ve güçlü rakiplerden kaçındı. İyi bir şey ummak için hakkı olan bir grupta yer aldı" ifadelerini kullandı.