Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague’in 15. maç döneminde bugün sahasında Rusya temsilcisi Zenit’i ağırlayacak.

Çift maç haftasında deplasmanda Yunanistan’ın Panathinaikos takımına 81-78 mağlup olan Sarı- Lacivertliler, bir gün aradan sonra bugün Zenit’i konuk edecek.

Son 5 sezonda Final Four’a kaldığı EuroLeague’e bu sezon kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe, 14 maçta 5 galibiyet, 9 yenilgi yaşadı. Zenit ise Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 3 galibiyet alırken, 11 müsabakada mağlup oldu.