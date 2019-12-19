Fenerbahçe'nin rakibi Zenit
Hakem hatasının yapıldığı deplasmandaki Panathinaikos yenilgisi sonrası Fenerbahçe Beko, çift maçlı haftanın kapanışında Zenit’i ağırlayacak. Euroleague’de sezona kötü başlayan Sarı-Lacivertliler, son sırada yer alan Rus ekibini mağlup edip, Play-Off şansını sürdürmek için sahaya çıkacak.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague’in 15. maç döneminde bugün sahasında Rusya temsilcisi Zenit’i ağırlayacak.
Çift maç haftasında deplasmanda Yunanistan’ın Panathinaikos takımına 81-78 mağlup olan Sarı- Lacivertliler, bir gün aradan sonra bugün Zenit’i konuk edecek.
Son 5 sezonda Final Four’a kaldığı EuroLeague’e bu sezon kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe, 14 maçta 5 galibiyet, 9 yenilgi yaşadı. Zenit ise Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 3 galibiyet alırken, 11 müsabakada mağlup oldu.