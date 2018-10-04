Fenerbahçe'nin rakibi Trnava’dan sabah antrenmanı

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi’nde bu akşam oynayacağı Spartak Trnava, karşılaşma öncesi kaldıkları otelin bahçesinde sabah antrenmanı yaptı.

04 Ekim 2018, Perşembe 11:17
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu ikinci haftasında bu akşam Ülker Stadyumu'nda Slovak ekibi Spartak Trnava ile karşı karşıya gelecek. T

rnava müsabaka öncesinde sabah antrenman yaptı. Dün statta antrenman yapan Trnavalı futbolcular bu sabaha ise Ataşehir’de kaldıkları otelin bahçesinde çalışmalarına devam etti. Saat 9.00'dan beri küçük bir çim alanda antrenman yapan Slovak temsilcisinde futbolcuların hırsı dikkat çekerken, maça son 9 saat kala böyle bir idman yapmaları da merak konusu oldu. 

İHA

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