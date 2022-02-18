Slavia Prag'da bu sezon en golcü isim Kuchta ile asist lideri Stanciu satılırken, Fenerbahçe maçı öncesi sol bek Boril sakat ve sağ bek Bah cezalıydı. Teknik direktör Jindrich Trpisovsky hasta olduğu için İstanbul'a gelemedi ve yerine kulübede yardımcısı Jaroslav Köstl vardı. Slavia, bu sezon Avrupa Kupaları'nda deplasmanda oynadığı 5 maçı da kazanamamış; bu süreçte 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik almıştı. Kadıköy'de temsilcimizi yenerek buna son veren Kırmızı-Beyazlılar'ın gollerini atanlar da ilkleri yaşadı.

En son Sevilla'ya...

Çek ekibinde ilk golün sahibi Ibrahim Traore, 14 Mart 2019'da Sevilla'yı 4-3 yendikleri maçtan sonra ilk kez Avrupa'da gol sevinci yaşadı. 62'de ağlarımızı havalandıran Oscar Dorley, kariyerindeki 26. Avrupa Kupası mücadelesinde ilk kez gol attı. 64'te ise skoru 3-1'e getiren Ondrej Lingr, bu sezonki 10. Avrupa sınavında ilk golünü ne yazık ki Fenerbahçe kalesine gönderdi.