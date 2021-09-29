Kadıköy'de Fenerbahçe 'nin konuğu olacak Olympiakos'ta teknik direktör Pedro Martins'in, yarınki maç öncesi kafasındaki ilk 11'i oluşturduğu konuşuluyor. Yunan basınında çıkan haberlere göre Vitor Pereira gibi Portekizli olan Martins, ligde deplasmanda 2-0 kazandıkları Asteras Tripolis karşılaşmasında olduğu gibi Fenerbahçe'nin eski yıldızı Mathieu Valbuena'yı yedek soyunduracak. Valbuena'nın mücadelenin gidişatına göre sahne alması bekleniyor.

Rodrigues listede yok

Ancak deneyimli hoca, Süper Lig 'de oynamış bir başka isim olan eski Galatasaraylı Henry Onyekuru'ya ilk 11'de şans verecek. Gary Rodrigues ise UEFA listesinde yer almadığı için kadroda olamayacak. Portekizli hocanın forvette tercihini 8 maçta 3 golü olan Youssef El Arabi'den yana kullanacağı öğrenildi.