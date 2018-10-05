Turkish Airlines EuroLeague'in ilk haftasında temsilcilerimizden Fenerbahçe'ye konuk olacak Gran Canaria, Liga Endesa'ya kötü bir başlangıç yaptı.

İspanya'da Liga Endesa'nın ikinci haftasında Obradoiro'yu konuk eden Gran Canaria, rakibine 93-92 mağlup oldu.

İlk yarıyı 30-45 geride kapatan Gran Canaria, 30-10'luk üçüncü çeyrek performansıyla son periyoda 60-55 önde girmeyi başarmıştı. Fakat son çeyrekte Obradoiro'nun etkili oyunu 92-93'lük skorla konuk ekibe galibiyeti getirdi.

İlk hafta Barcelona'ya deplasmanda 98-78 mağlup olan Gran Canaria, Obradoiro'ya da kaybederek ilk iki haftayı mağlubiyetle kapatmış oldu.

Gran Canaria'da Xavi Rabaseda 18 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Chris Evans 14, Clevin Hannah 13 sayıyla maçı tamamladı.

Obradoiro'da Kostas Vasileiadis 22 sayıyla maçın en skoreri olurken David Navarro 20, Vladimir Brodziansky 14 sayıyla oynadı.



