Belçika'da etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle Fenerbahçe 'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Antwerp'in stadyumunda hasarlar meydana geldi.

The Sun'da yer alan habere göre şiddetli fırtına nedeniyle stadyumda tribünlerin üzerinde yer alan çatı çöktü ve sahada enkaz yığınları oluştu.

(Fotoğraflar, The Sun'dan alınmıştır)

Antwerp'ten durum hakkında açıklamalarda bulunan bir sözcü, "Kuvvetli rüzgar nedeniyle çatının bir kısmı koptu ve sahaya düştü. Şu anda her şey kontrol altında ve kulüp olarak daha fazla sorun öngörmüyoruz." ifadelerinde bulundu.











