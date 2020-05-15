Galatasaray'ın eski yıldızı Lincoln, temsilciliğini yaptığı ve Bayern Münih'ten Flamengo'ya dönen Rafinha'nın Fenerbahçe'den teklif aldığını açıkladı.

FOX Sports Radio'ya açıklamalarda bulunan Lincoln, 14 yıl sonra Brezilya'ya dönen Rafinha'nın Flamengo'dan ayrılmak istemediğini belirtti.

Yaptığı açıklamada Lincoln, "Ocak ayında Fenerbahçe bir teklifte bulundu. Flamengo'da kalmak isteyen Rafinha, konuşmak bile istemediğini belirtti" dedi.

2005 yılında Coritiba'dan Schalke'ye transfer olarak Brezilya'dan ayrılan Rafinha, sonrasında Genoa ve Bayern Münih formaları giymişti. 8 yıllık Bayern serüveni sonrası ise 34 yaşında Flamengo ile anlaşarak Brezilya'ya dönmüştü.