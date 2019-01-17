THY EuroLeague'de zirvedeki yerini korumak isteyen Fenerbahçe Beko, bu hafta İspanya deplasmanında sahaya çıkacak. Sarı-Lacivertliler, Herbalife Gran Canaria’nın TSİ 23.00’te konuğu olacak.

Sezona çok iyi bir başlangıç yapan tecrübeli başantrenör Zeljko Obradovic yönetimindeki Fenerbahçe Beko, 16 galibiyet ve 2 mağlubiyetle lider durumda bulunuyor. Son 3 maçını kaybeden ev sahibi Herbalife Gran Canaria ise 6 galibiyet ve 12 mağlubiyetle 14. sırada yer alıyor. İki takım arasında bu sezon Ülker Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı Sarı-Lacivertliler, 97-72 kazanmıştı.