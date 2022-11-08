Sezon başında Fenerbahçe 'de teknik direktörlük görevine getirilen Jorge Jesus, takıma ilk günden dokunuşlar yapmaya başladı. Tecrübeli teknik adam yönetimden, Brezilya'da çalıştırdığı Flamengo'dan da bazı oyuncuların transfer edilmesini istedi.

Bu isimlerden biri de 30 yaşındaki Willian Arao'ydu. Sarı - lacivertlilerin 3 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı başarılı orta alan oyuncusu, Jesus'un orta alanda en güvendiği isimlerin başında geliyor.





Öyle ki, Portekizli çalıştırıcı, bu sezon Fenerbahçe'nin tüm kulvarlarda oynadığı 17 maçın 15'in Arao'ya ilk 11'de şans verdi.

2022 YILINDA ŞİMDİDEN 51 MAÇ!

Brezilya Ligi devam ederken Fenerbahçe'ye transfer olan Arao, tüm kulvarlarda şimdiden 51 maçta görev yaptı. Flamengo ile lig devam ederken sarı - lacivertlilere imza atan başarılı oyuncu, tatil yapmadan yeni takımına katıldı.

Kısa sürede takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olan Arao bu maçların tam 39'una da ilk 11'de çıktı. Deneyimli oyuncu bu maçların da 28'inde 90 dakika sahada kaldı. Bir kupa maçında da Flamengo formasıyla 120 dakika mücadele etti.

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Hem Flamengo hem de Fenerbahçe forması altında sahaya çıktığı 51 maçta altı kez gol atmayı başaran, Brezilyalı defansif orta saha oyuncusu beş kez de asist yapma başarısı gösterdi.

TORREIRA'DAN SONRA EN İYİSİ

Arao her ne kadar defansif bir orta alan oyuncusu olsa da takımının ofansif yönünde de kritik bir öneme sahip. 30 yaşındaki oyuncu Comparisonator verilerine göre; Süper Lig 'de Torreira'dan sonra rakip yarı alanda en fazla top kapan ikinci oyuncu konumunda...

1.81 cm boyundaki oyuncu aynı zamanda Süper Lig'in 28 kez ile en fazla 1-1 kafa topu kazanan ismi.

Süper Lig'de zirvede yer alan Fenerbahçe'nin öne çıkan birçok yıldız ismi olmasına rağmen Arao gibi isimler de gösterdikleri performansla takıma büyük katkı veriyor.

İstatistikler, Comparisonator'den alınmıştır.

Burak ÖZDEMİR | Fanatik.com.tr